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Николай Щекин: Декрет Президента - тактико-стратегический метод по сохранению Беларуси
Николай Щекин, кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН:
Декрет "О защите суверенитета и конституционного строя" Президента Беларуси востребован и продиктован историческими условиями развития и сохранения страны в принципиально новых сложившихся геополитических обстоятельствах. Они таковы, что планомерно и поэтапно США и коллективным Западом запущен процесс разрушения стран, отстаивающих свои национальные интересы и проводящих независимую политику. Ими уже отработана методика государственного терроризма, которую пытались применить в нашей стране. Поэтому вполне логично, когда власть предпринимает все законные усилия и шаги по сохранению стабильности и мира.
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