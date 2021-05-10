Николай Щекин: Декрет Президента - тактико-стратегический метод по сохранению Беларуси

Декрет "О защите суверенитета и конституционного строя" Президента Беларуси востребован и продиктован историческими условиями развития и сохранения страны в принципиально новых сложившихся геополитических обстоятельствах. Они таковы, что планомерно и поэтапно США и коллективным Западом запущен процесс разрушения стран, отстаивающих свои национальные интересы и проводящих независимую политику. Ими уже отработана методика государственного терроризма, которую пытались применить в нашей стране. Поэтому вполне логично, когда власть предпринимает все законные усилия и шаги по сохранению стабильности и мира.