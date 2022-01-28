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Николай Щекин и Вадим Гигин - гости выездной студии АТН

В выездной студии во Дворце Республики к Екатерине Тихомировой уже присоединились гости. Подробности в видео.

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