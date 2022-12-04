Шудейко о поддержке белорусских паралимпийцев: Материальная, и моральная поддержка просто неимоверная

"Мы благодарны, что не остались одни с этой проблемой. Государство и лично Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержали наш Паралимпийский комитет. Была проведена масса полезных мероприятий для того, чтобы оповестить общественность о сложившихся обстоятельствах, и для того, чтобы каким-то образом выразить коллективную, народную поддержку паралимпийскому спорту и паралимпийцам лично. Хочу выразить благодарность всем: правительству, государству, законодательным органам власти, нашему парламенту. Нам приятно, ребята все тронуты. Я думаю, что это послужит стимулом для того, чтобы им продолжать заниматься. А возможностей у нас хватает. Есть национальная паралимпийская команда, 29 ребят плюс три тренера стоят на ставках, то есть люди поддерживаются государством. В качестве признания заслуг они представляются к государственным наградам, присвоению почетных званий заслуженных мастеров, тренеров. Поэтому и материальная, и моральная поддержка просто неимоверная", - рассказал Николай Шудейко.