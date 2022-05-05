Николай Снопков: Акция "Беларусь помнит" напоминает о том, кто мы, откуда, о подвигах наших предков
Акция "Беларусь помнит" напоминает о том, кто мы, откуда, о подвигах наших предков. Об этом заявил сегодня первый вице-премьер во время возложения цветов к воинским захоронениям в Лошицком усадебно-парковом комплексе в Минске. Николай Снопков уверен, что чувство гордости, историческая память передается из поколения в поколение и остается с нами постоянно. Эти базовые устои развития общества и формирования государственности неизменны. Они в противовес попыткам переписать историю.
Мы живы и живем благодаря им. И как можно забыть мать, как можно забыть людей, которые тебя родили, воспитывали. Если эти люди своими жизнями, подвигами создали то, что мы сейчас живем, встаем утром, дышим, работаем, сопротивляемся санкциям. Это все благодаря им. Поэтому забыть их невозможно. Переписать историю невозможно, потому что она очевидна. И те попытки инсинуаций, происходящих не так давно по меркам истории событиям, мне кажется, бессмысленно и глупо. Потому и акция наша важна. Мы вспоминаем, помним, любим, чтим, гордимся своим подвигам. Своим, потому что это мы, мы - потому что это предки наши. Мы такие же.