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Николай Снопков: Беларусь, несмотря на внешние шоки, уверенно вступила в новую пятилетку

Беларусь, несмотря на внешние шоки, уверенно вступила в новую пятилетку. Это констатировал первый вице-премьер Николай Снопков. Сегодня в Овальном зале правительство отвечало на вопросы депутатов и сенаторов. Наша экономика, отметил Николай Снопков, адаптивна к санкционному прессингу западных стран. Экспорт в I квартале на 5 % выше уровня прошлого года. Рекордное и положительное сальдо - почти миллиард долларов. В приоритете дальнейшей работы переориентация экспортных потоков и импортозамещение.


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Сегодня на первый план выходит совместная работа по импортозамещению с нашими российскими коллегами, работает несколько подгрупп вместе с российскими коллегами в машиностроении, лифтостроении, сельхозмашиностроении . Таких подгрупп семь. И основная задача - несколько блоков. Первый блок - это определить те товары, создание которых необходимо сегодня на общем рынке Союзного государства. Фактически речь идет о новых производствах.
Юрий Чеботарь, замминистра экономики Беларуси

Чтобы минимизировать последствия ограничений, в правительстве работает оперативный штаб. Сегодня среди его задач - поддержание население, выполнение социальных гарантий, обеспечение бесперебойной работы субъектов хозяйствования.

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