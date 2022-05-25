Николай Снопков: Беларусь, несмотря на внешние шоки, уверенно вступила в новую пятилетку

Сегодня на первый план выходит совместная работа по импортозамещению с нашими российскими коллегами, работает несколько подгрупп вместе с российскими коллегами в машиностроении, лифтостроении, сельхозмашиностроении . Таких подгрупп семь. И основная задача - несколько блоков. Первый блок - это определить те товары, создание которых необходимо сегодня на общем рынке Союзного государства. Фактически речь идет о новых производствах.

Юрий Чеботарь, замминистра экономики Беларуси