Н. Снопков: Белорусский ответ на давление будет взвешенным

Об этом в проекте АТН"Вопрос номер один" заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков. Партнерство с Поднебесной крепнет, причем кооперация развивается по всем направлениям. Речь уже о создании совместных производств и получении продукции с высокой добавленной стоимостью. Пока партнерство выражается в товарообороте на $ 1 млрд.





Говоря об ответных шагах на санкции Запада, первый заместитель премьер-министра заметил: у Беларуси много интересов к стремительно растущей Азии. Белорусский ответ на давление будет взвешенным и жестким, документ, содержащий конкретику, готовится правительством.

