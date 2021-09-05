Николай Снопков о сроках реализации союзных программ

О сроках реализации союзных программ рассказал первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков, большинство должны заработать на все 100 % уже к 2025 году. По каждой определены сроки реализации, ответственные исполнители, просчитаны выгоды и риски, а также утвержден план действий для правительств Беларуси и России.

Ключевая цель для всех едина - это устойчивый рост целых отраслей и отдельных предприятий двух стран, которые будут связаны интеграционными цепочками. Накануне встречи на высшем уровне и заседания союзного Совмина мы спросили у первого вице-премьера о преимуществах нового этапа взаимодействия по линии Беларусь - Россия и почему он важен именно сейчас.