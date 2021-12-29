Николай Снопков в рамках акции "Наши дети" вручил многодетной семье из Дзержинского района полезные подарки

Чем больше таких многодетных семей, тем сильнее будет страна. Как говорил Президент, наша земля может прокормить 30 миллионов человек. Наша задача - стремиться к созданию таких условий в государстве, чтобы на белорусской земле жило именно столько белорусов.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси