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Николай Снопков в рамках акции "Наши дети" вручил многодетной семье из Дзержинского района полезные подарки
Праздничное настроение маленьким белорусам продолжает дарить традиционная акция "Наши дети". Новогодний сюрприз сегодня ждал многодетную семью Сулковских из Дзержинского района. К ним с подарками приехал первый вице-премьер. Николай Снопков вручил нужный семьемотоблок, но на этом сюрпризы не закончились. Родители и их пятеро детей также получили ноутбук, игрушки и сладкие подарки от Дзержинского райисполкома.
Чем больше таких многодетных семей, тем сильнее будет страна. Как говорил Президент, наша земля может прокормить 30 миллионов человек. Наша задача - стремиться к созданию таких условий в государстве, чтобы на белорусской земле жило именно столько белорусов.
Благотворительная акция существует уже четверть века, и благодаря ей каждый ребенок чувствует, что в мире есть место чудесам.
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