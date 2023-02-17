3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Николай Снопков встретился с руководством ретейла, концернов и предприятий
Создать справедливую, понятную и эффективную систему ценообразования. На это производителей, импортеров и торговлю нацеливает правительство.
Сегодня первый вице-премьер Николай Снопков встретился с руководством ретейла, концернов и предприятий. Во главе угла всей цепочки товара от поля до прилавка должна быть социальная ответственность. От этого выиграют все, в первую очередь покупатель. Правительство заинтересовано в развитии промышленности и торгового бизнеса, поэтому гибко и своевременно снимало вопросы по 713-му постановлению, если они были обоснованными. Сейчас эта работа продолжается.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Ключевой момент, что мы хотим сделать на рынке Республики Беларусь, состоит из трех элементов по важности. Первый элемент - производитель. Мы сегодня обязаны воспользоваться моментом и продвигать продукцию отечественного производителя. Пункт номер два - цена. Цена - ретейл. Ретейл - цена. Цена справедливая. Ретейл не убыточный, потому что мы также не можем позволить себе наши белорусские сети погрузить в убытки. Они должны развиваться с учетом того, что достаточно активная и агрессивная внешняя экспансия входа на наш рынок сетей. Это будет не совсем рационально убивать своих, чтобы пришли другие. И третий элемент - насыщенность. Нам удалось не оголить рынок. Здесь достойно сработал именно ретейл. Это было сложно с точки зрения логистики и с точки зрения вопросов ценообразования. Насыщенность является ключевым моментом.
Сегодня решено, что при МАРТ, как координаторе, создается рабочий совет, куда войдут представители и торговых сетей, и предприятий пищевиков. Основная его задача - оперативная генерация идей по снятию барьеров и разрешению сложных ситуаций у бизнеса. После предложения могут стать основой конструктивной системы ценообразования. Работа стартует в понедельник с утверждения регламента.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов