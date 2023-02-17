Николай Снопков встретился с руководством ретейла, концернов и предприятий

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Ключевой момент, что мы хотим сделать на рынке Республики Беларусь, состоит из трех элементов по важности. Первый элемент - производитель. Мы сегодня обязаны воспользоваться моментом и продвигать продукцию отечественного производителя. Пункт номер два - цена. Цена - ретейл. Ретейл - цена. Цена справедливая. Ретейл не убыточный, потому что мы также не можем позволить себе наши белорусские сети погрузить в убытки. Они должны развиваться с учетом того, что достаточно активная и агрессивная внешняя экспансия входа на наш рынок сетей. Это будет не совсем рационально убивать своих, чтобы пришли другие. И третий элемент - насыщенность. Нам удалось не оголить рынок. Здесь достойно сработал именно ретейл. Это было сложно с точки зрения логистики и с точки зрения вопросов ценообразования. Насыщенность является ключевым моментом.