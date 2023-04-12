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Николай Стуло: Белтелерадиокомпания обладает огромным потенциалом в сфере спортивного вещания

Белтелерадиокомпания запустила фирменный интернет-порталsport5.by.

На открытии главный редактор сайта Николай Стуло высказала мнение, что Белтелерадиокомпания обладает огромным потенциалом в сфере спортивного вещания и была готова к открытию новой площадки, и к тому, чтобы аккумулировать на ней все самые горячие новости, эксклюзивные интервью и прочие материалы.

"Эти материалы будут интересны и зрителям, и читателям. На нашем портале в свободном доступе и абсолютно бесплатно можно будет смотреть телеканалы "Беларусь 5" и "Беларусь 5. интернет", - отметил Стуло.

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