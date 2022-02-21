3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Николаю Расторгуеву - 65 лет
Его песни узнают с первых нот и первых слов. Сегодня отмечает 65-летие народный артист России, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев. "Комбат", "Атас", "Не валяй дурака, Америка", "Давай за.." пользуются народной популярностью уже многие годы. Но перед тем как занять свое место на эстраде, Расторгуев сменил несколько вокально-инструментальных ансамблей.
Помимо песенного творчества Николай Расторгуев попробовал себя на сцене Театра Маяковского, приняв участие в постановке "Любовь в двух действиях", стал телеведущим цикла документальных передач "Вещи войны", снялся в нескольких художественных фильмах и сериалах, а с 2006 года присоединился к партии "Единая Россия" и стал депутатом Госдумы.
С 65-летием народного артиста России Николая Расторгуева поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Как и полагается артисту, свой праздник он отметит на большой сцене. Расторгуев представит зрителю программу из вечных хитов и новых песен.
Другие новости культуры:
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов