Николаю Расторгуеву - 65 лет

Его песни узнают с первых нот и первых слов. Сегодня отмечает 65-летие народный артист России, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев. "Комбат", "Атас", "Не валяй дурака, Америка", "Давай за.." пользуются народной популярностью уже многие годы. Но перед тем как занять свое место на эстраде, Расторгуев сменил несколько вокально-инструментальных ансамблей.



Помимо песенного творчества Николай Расторгуев попробовал себя на сцене Театра Маяковского, приняв участие в постановке "Любовь в двух действиях", стал телеведущим цикла документальных передач "Вещи войны", снялся в нескольких художественных фильмах и сериалах, а с 2006 года присоединился к партии "Единая Россия" и стал депутатом Госдумы.