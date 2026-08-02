"Никто кроме нас": как готовят десантников 103-й Витебской бригады ССО Беларуси

В условиях милитаризации у наших границ боевая готовность белорусской армии выходит на первый план. Десантники, которые входят в состав Сил специальных операций, сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Их девиз: "Никто кроме нас". Среди задач подразделений десанта контрдиверсионная деятельность, ведение разведки и борьба с незаконными вооруженными формированиями.

103-я отдельная Витебская десантно-штурмовая бригада - одно из самых известных соединений Сил специальных операций Беларуси. Ее история началась еще в годы Великой Отечественной войны, а сегодня это подразделение, которое постоянно осваивает новые виды вооружения, современные технологии и тактику ведения боя.

История 103-й бригады: от Великой Отечественной до наших дней

История соединения начинается еще в 1945 году. За десятилетия военнослужащие легендарной 103-й прошли большой боевой путь, участвовали в выполнении интернационального долга в Афганистане, миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Сегодня бригада продолжает выполнять задачи по обеспечению безопасности страны, сохраняя традиции воздушного десанта и одновременно осваивая современные технологии.

Антон Цуканов, начальник штаба 103-й Витебской воздушно-десантной бригады ССО ВС Беларуси:

"Поэтому мы стараемся шагать в ногу со временем и в плане оснащения, и в плане подготовки, и в плане воспитания личного состава. Для успешного выполнения задачи, помимо исправной техники, вооружения и наличия самого личного состава, личный состав должен, как говорится в народе, быть заточен на победу, должен быть готов морально и психологически к выполнению тех задач, которые перед ним ставятся".

Современный десантник: тренажеры и высокотехнологичное вооружение

Сегодня десантник - это уже не только отличная физическая форма и владение оружием. Современный бой требует уверенного обращения с высокотехнологичным вооружением, средствами разведки и беспилотной авиацией. Поэтому обучение начинается еще в учебных классах.

Каждый военнослужащий должен уверенно владеть своим штатным вооружением. И современные тренажеры позволяют отрабатывать необходимые навыки прямо в учебном классе. Причем речь идет не только об автоматах и пистолетах, но и о более сложных комплексах, включая противотанковые средства.

Военнослужащий 103-й Витебской воздушно-десантной бригады ССО ВС Беларуси:

"На тренажере стрелка-зенитчика провели учебные запуски ракет. Все цели поражены, личный состав полностью готов к выполнению поставленных задач".

Военнослужащий 103-й Витебской воздушно-десантной бригады ССО ВС Беларуси:

"Дело в том, что нам не дают делать в реале много пусков так, как мы хотим. И пуски у нас происходят только на полигоне один раз в год. А здесь позволяют неограниченное количество раз сделать пуски. Можем указать на ошибки, что поможет в дальнейшем для реальных пусков, реальной обстановки".

Полигонная подготовка: максимально близко к реальному бою

Но никакой тренажер не заменит реального полигона. Большая часть службы десантников проходит именно здесь - в постоянной практике. Штурмовые действия, огневая подготовка, инженерное дело, преодоление минно-взрывных заграждений - каждое занятие максимально приближено к реальным условиям.

Военнослужащий 103-й Витебской воздушно-десантной бригады ССО ВС Беларуси:

"Задача была поставлена: пройти минное поле, не задев ни одной мины, не задев растяжки. Лично я справился на отлично с данной задачей. Вопросов к ним вообще никаких нет. Мы научились преодолевать данный путь. Это новая практика для личного состава. Все команды подразделения мы подаем условными знаками, жестами. То есть это условная растяжка, здесь мина лежит. И все друг друга понимают"

Беспилотная авиация в арсенале десантников

Особое внимание сегодня уделяют беспилотной авиации. Расчеты БАК ведут воздушную разведку, помогают подразделениям ориентироваться на местности и своевременно обнаруживать условного противника. Такой опыт уже стал обязательной частью подготовки современных десантников.

Военнослужащий 103-й Витебской воздушно-десантной бригады ССО ВС Беларуси:

"Подготовка операторов проходит в различных условиях. Так как беспилотье широко развивается, военнослужащие осваивают различные виды дронов, в основном такие как дрон-разведчик, FPV-дрон, проходят различные курсы в учебных заведениях, а также в Российской Федерации, в центре подготовки, в противоминном центре у нас в Минске. Желание есть, стремление есть. У военнослужащих все получается, стараются. Но нет предела совершенствованию. В дальнейшем будем стараться".

Инженерная подготовка: навыки, необходимые каждому бойцу

Не менее важное направление - инженерная подготовка. Военнослужащие учатся работать со взрывчатыми веществами, устанавливать инженерные заграждения и выполнять подрывы различных объектов. Эти навыки необходимы практически каждому бойцу.

Военнослужащий 103-й Витебской воздушно-десантной бригады ССО ВС Беларуси:

"Каждый боец-десантник должен знать определенную формулу, взять определенный коэффициент, уметь подорвать одиночно стоящее дерево, бетон, железобетон; соответственно, в последующем при выполнении боевой задачи, зная данные формулы, он может выполнить задачу по подрыву моста, а для подрывания дерева с корня - устроить завал в лесу".

Прыжки с парашютом - визитная карточка десанта

Визитная карточка десанта - конечно же, прыжки с парашютом. Для молодых военнослужащих это всегда серьезное испытание, к которому они идут через месяцы подготовки. Именно здесь окончательно приходит понимание, что голубой берет нужно заслужить.

Сегодня 103-я Витебская десантно-штурмовая бригада продолжает совершенствовать систему подготовки, сочетая богатые традиции воздушного десанта с современными технологиями ведения боя. И главный принцип соединения остается неизменным - готовность выполнить поставленную задачу в любых условиях.