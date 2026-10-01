Никто не признал вину: как судили высшее руководство нацистской Германии в Нюрнберге

Первое заседание Международного военного трибунала в Нюрнберге открылось в 10:00 20 ноября 1945 года. Процесс обслуживали около 2 тыс. сотрудников из четырех стран-союзниц - СССР, США, Великобритании и Франции.

В октябре 1945-го обвинения были выдвинуты 24 главным военным преступникам нацистского режима Германии, а также против преступных организаций - Генерального штаба Верховного командования вермахта, гестапо, СС, СД, руководящего состава нацистской партии и правящего кабинета правительства.

Впервые в истории военный трибунал предъявил обвинение высшим должностным лицам государства и организациям за нарушение норм международного уголовного права по четырем разделам - общий план или заговор с целью развязывания агрессивной войны, преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности.

"Отдельным пунктом шло ограбление культурного достояния Беларуси (разграбление церквей, мест культа) и других оккупированных территорий Советского Союза. Упоминалось, что в Витебске были разрушены три православные церкви и один костел. В Докшицах фашистами была уничтожена мечеть", - рассказал научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Максим Дубров.

quote Это первый прецедент, когда планы войны и массовое истребление людей были объявлены преступлениями, не имеющими срока давности и преступлениями против человечества. Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, профессор

Главный обвинитель от США Роберт Джексон сформулировал требования, которые были предъявлены процессу.

На международном трибунале в Нюрнберге было предъявлено обвинение 24-м, но непосредственно до процесса дошли только 21.

Заведующий организационным отделом НСДАП Роберт Лей покончил с собой перед оглашением обвинения. Начальнику Партийной канцелярии НСДАП и личному секретарю фюрера Мартину Борману предъявили обвинение заочно, так как считали пропавшим без вести. Это стало доподлинно известно сильно позже, в 1970-е годы, когда обнаружили его останки, и лишь в 1990-е окончательно подтвердилось, что это был именно он. Крупнейший немецкий промышленник и финансист Густав Крупп избежал трибунала в Нюрнберге в силу своего здоровья. Ему удалось убедить судей не представлять себя следствию.

Самым высокопоставленным и главным обвиняемым Нюрнбергского трибунала стал Герман Геринг, второе лицо нацистской Германии, "нацист номер два". Скамью посудимых он делил с Рудольфом Гессом, Вильгельмом Кейтелем, Иоахимом фон Риббентропом, Альфредом Розенбергом и его тезкой Альфредом Йодлем.

Первый и ключевой вопрос трибунала: признают ли они себя виновными?

"Ни один из преступников своей вины не признал. Трое подсудимых признали моральную ответственность, но не юридическую. А Гесс признал вину перед Господом Богом, но не в юридическом смысле перед государством за совершенное преступление", - отметил начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Януш.

Обвиняемых защищали 27 адвокатов, многие из которых до войны состояли в нацистской партии. Они получали немалые гонорары. В помощь защитникам предоставили 54 ассистента юриста и 67 секретарей. 350 переводчиков обеспечивали мгновенный перевод на четыре языка. СССР представляли 40 специалистов. В зале суда посменно дежурили три команды по 12 человек.

В состав советской делегации вошли судьи, прокуроры, следователи, ученые-правоведы. Судебную группу возглавил Иона Никитченко, обвинительную - Генеральный прокурор СССР Роман Руденко, самый молодой из прокуроров. На момент начала Нюрнбергского трибунала ему не было и 40 лет. Одним из основных преступлений нацистской Германии на оккупированной территории Советского Союза было названо создание трех лагерей смерти в районе населенного пункта Озаричи в марте 1944 года.

Лагерь Озаричи

"К сожалению, на Нюрнбергском процессе не смогли довести прямую ответственность и прямую вину вермахта. Когда СС и связанные с ней структуры были объявлены преступными организациями, в том числе нацистская партия, вермахт оказался как будто белым, чистым и пушистым", - заявил Игорь Марзалюк.

Но именно вермахт был причастен к преступлениям в начальный период войны. Он ответственен за создание концлагерей, гетто, расстрел военнопленных и мирного населения, сжигание деревень.

Пример преступлений солдат вермахта на процессе в Нюрнберге приводил помощник главного обвинителя Советского Союза Лев Смирнов. Речь шла о трагедии в районе Борисова - 75 девушек и женщин, пытавшихся эвакуироваться, нарвались на подразделения немецких солдат. Девушек изнасиловали, затем зверски уничтожили 36 человек из 75. Также вермахт был причастен к уничтожению более 9 тыс. человек гражданского населения в ходе карательной операции "Коттбус". Регулярные части немецкой армии действовали в тесной связке с войсками СС. Также вермахт был задействован в карательной операции "Корморан", а асы люфтваффе бомбили мирное население, разрушали города.

В зале суда и на местах совершения преступлений были допрошены тысячи свидетелей, рассмотрены тома документов, фотографии, часы документальных фильмов и хроники.

Дмитрий Януш:

"Шоком стал показ в судебном заседании документального фильма, снятого самими нацистами, касающийся деятельности концлагерей. Можно было воочию убедиться в зверствах, которые творились на территории мест уничтожения людей".

После демонстрации видеодоказательств Геринг заявил следующее.

Кроме хроники, в зале суда предоставляли вещественные доказательства - предметы, которые нацистские палачи использовали в концлагерях и тюрьмах на всей оккупированной территории. Запретов не было и на демонстрацию "сувениров".

"Я не знаю, что должно быть с человеком, чтобы в качестве сувенира другому дарить засушенные особенным способом препарированные головы людей. Не знаю, что должно быть с человеком, чтобы ощущать себя уютно в кресле-качалке, сделанной из человеческих костей и обтянутой татуированной человеческой кожей", - подчеркнул депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк.

Своих свидетелей предоставляли подсудимые, причем их было в два раза больше, чем со стороны обвинения. Кстати, за все время проведения трибунала на защиту было потрачено в три раза больше времени, чем на обвинение. Только Геринг, главный обвиняемый Нюрнберга, выступал на процессе почти два дня.

Военный трибунал длился почти год. Прошло 403 заседания, все они были открытыми. В зал суда было выписано 60 тыс. пропусков. Только оглашение приговора заняло два дня. 30 сентября 1946 года судьи зачитывали общую оценку нацистских преступлений, а 1 октября - индивидуальные протоколы обвиняемым. Заседание завершилось в 15:40.

По итогам Международного трибунала в Нюрнберге из 21 подсудимого 11 были приговорены к смертной казни через повешение. Герингу неизвестным образом кто-то передал капсулу с цианидом, и он покончил с собой за несколько часов до исполнения приговора. Когда повесили всех остальных, тело Геринга также символически поместили на помосте с виселицей, чтобы показать, что даже после смерти он не уйдет от справедливого воздаяния. Оставшиеся, например, архитектор и бывший Рейхсминистр вооружения и военного производства Альберт Шпеер отсидел свой срок. Несколько человек были приговорены к пожизненному заключению, как Рудольф Гесс. Он сидел в тюрьме до своего самоубийства в 1987 году. Кейтель и Йодль были приговорены к высшей мере наказания - именно их приказы в структуре вермахта были руководящими, они же полностью формировали политику геноцида на территории Беларуси.

16 октября 1946 года приговор Международного военного трибунала был приведен в исполнение в здании Нюрнбергской тюрьмы. Приговор в отношении главных военных преступников приводил американский сержант Джон Вудс.

После главного Нюрнберга состоялись еще 12 процессов в отношении нацистских главарей. В историографию они вошли как Малые Нюрнберги. В 1947 году судебные процессы прошли в Беларуси - Бобруйске, Витебске и Гомеле.

Как на скамье подсудимых оказался высший эшелон руководства нацистской Германии. Об итогах судебного процесса в Нюрнберге смотрите подробнее в фильме "Нюрнберг. Процесс века".

Главное фото: Sputnik Латвия