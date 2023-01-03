Nissan ушел из Беларуси

Японский автопроизводитель остановил свою деятельность на территории России после событий на Украине, из Беларуси этот бренд также ушел, сообщаетSputnik.

Российская научная организация в области развития автомобилестроениям "НАМИ" передает компании "АвтоВАЗ" все отечественные активы японского бренда Nissan, ранее ушедшего с рынка.

Напомним, чтопроизводство новых автомобилейна бывшем заводе Nissan в Питере планируется запустить во втором полугодии 2023 года. На предприятии намерены выпустить на старте три новые модели Lada. Возможно, речь также идет об электромобиле Lada e-Largus, который недавно показали на площадке в Ижевске.



Беларусь без Nissan