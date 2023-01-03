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Nissan ушел из Беларуси
Японский автопроизводитель остановил свою деятельность на территории России после событий на Украине, из Беларуси этот бренд также ушел, сообщаетSputnik.
Российская научная организация в области развития автомобилестроениям "НАМИ" передает компании "АвтоВАЗ" все отечественные активы японского бренда Nissan, ранее ушедшего с рынка.
Напомним, чтопроизводство новых автомобилейна бывшем заводе Nissan в Питере планируется запустить во втором полугодии 2023 года. На предприятии намерены выпустить на старте три новые модели Lada. Возможно, речь также идет об электромобиле Lada e-Largus, который недавно показали на площадке в Ижевске.
Беларусь без Nissan
Ранее сообщалось, что японский автомобильный бренд Nissan вслед за Россиейуходит и из Беларуси. Таким образом, все автомобили российской сборки будут распроданы в республике в ближайшее время. При этом, несмотря на санкции, обслуживание машин этой марки продолжится в полной мере.
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