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Нитяная петля, пинцет или сразу медпомощь? Что делать если укусил клещ
Что делать, если увидел на себе клеща, рассказали в Министерстве здравоохранения. Об этом сообщает БЕЛТА.
Лучше всего при обнаружении присосавшегося клеща обратиться в ближайшую организацию здравоохранения за медицинской помощью.
В ведомстве отметили, что можно удалить клеща самостоятельно, однако нужно соблюдать определенные техники. Лучше всего использовать специализированные устройства для удаления клещей промышленного изготовления, согласно инструкции по их применению.
Можно воспользоваться нитяной петлей. Прочную нить завязать в узел как можно ближе к хоботку клеща. Потом извлечь его, подтягивая вверх при помощи круговых движений. Важно избегать резких движений. Либо можно использовать тонкий пинцет. Обычно через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. "Важно клеща достать из кожи целиком, не раздавив. Место присасывания обработать любым спиртовым раствором", - подчеркнули в министерстве.
После удаления клеща следует обратиться в поликлинику, амбулаторию, ФАП. Врач-специалист при необходимости назначит профилактическое лечение и установит медицинское наблюдение.
По желанию можно провести лабораторное исследование удаленного клеща. Следует поместить его в чистый флакон с плотно прилегающей пробкой. Исследование клеща не является обязательным и проводится на платной основе в центрах гигиены и эпидемиологии.
Но лучшая защита - это профилактика. Поэтому при посещении лесных и парковых зон рекомендуется носить специальную одежду, предохраняющую от присасывания клещей, или использовать повседневную одежду, максимально закрывающую открытые участки тела. Также стоит использовать отпугивающие средства (репелленты), которые наносятся на одежду или кожу (согласно инструкции). Однако необходимо избегать их попадания на слизистые глаз, носа, рта. Важно проводить осмотры одежды и тела каждый час и по выходу из леса для обнаружения и снятия клещей.
Для уменьшения численности клещей на территории проживания (дачи) удалять валежник, проводить вырубку ненужных кустарников и скашивание травы, проводить дератизацию.
А козье молоко употреблять только кипяченым.
Фото из открытых источников
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