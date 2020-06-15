Низкий уровень кислорода и высокая температура воды - вероятные причины мора рыбы в Немане

Ситуация взята под контроль. Сообщения о гибели рыбы в районе Гродно стали появляться в соцсетях в минувшие выходные. Информировали и о неприятном запахе от реки. По словам экологов, инцидент произошел в пятницу. Из-за жары концентрация растворенного в воде кислорода снизилась до критических значений, что и привело, возможно, к ЧП.



По предварительным анализам, концентрация загрязняющих веществ в реке не превышает предельно допустимые значения.



