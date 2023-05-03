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"Нобель. Точка абсурда" - все о лицемерии премии и продажности ее лауреатов
Ежегодно в Осло, а потом и в Стокгольме проходит траурная вечеринка - поминки по динамитному королю Альфреду Нобелю. А заодно вручают награды и миллион тем, кто принес наибольший вклад миру и человечеству.
Как получить Нобелевскую премию мира, разбомбив семь государств? Кто они - белорусские лауреаты? Алесь Беляцкий и бизнес на правозащите: как "Весна" кинула на миллионы европейских грантодателей - откровения членов организации. И почему жена Беляцкого врет миру, что не получала денег из фонда Нобеля? А также о том, как Светлана Алексиевич, которая предлагает "смотреть в рот Европе", продала Родину за миллион и осталась у разбитого корыта.
Все о лицемерии премии и продажности ее лауреатов в фильме "Нобель. Точка абсурда". Смотрите 4 мая после "Панорамы" на "Беларусь 1".
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