"Ночь музеев" в Минске

Мастер-классы, лекции по искусству и концерты джазовой музыки. Международная акция "Ночь музеев" пройдет сегодня в Минске. В этом году только в столице свои программы представили более 30 музеев: от исторических до литературных. Помимо измененного графика работы и основной экспозиции для посетителей подготовили и интерактивные проекты. Импровизированный оркестр, мастер-класс по китайской живописи и поэтический перформанс - "Музейный квАРТал" Национального художественного начнет принимать посетителей уже с четырех вечера. А создать собственную скульптуру по мотивам японских гравюр, а также посетить арт-медитацию и увидеть "Сны о Японии" можно будет в Национальном центре современных искусств. Закончатся программы около полуночи. Билеты можно приобрести в кассах музеев.