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"Ночь музеев" в НОК Беларуси: пять полуторачасовых экскурсий и приятный бонус
Увидеть коллекцию олимпийских факелов, спортивной экипировки, награды и множество уникальных предметов, отражающих спортивную историю страны, смогут сегодня все участники акции "Ночь музеев". К ней по традиции присоединяется и Национальный олимпийский комитет. Желающие оказаться в самом центре крупнейшей спортивной экспозиции страны регистрировались с помощью специальной электронной формы.
Всего запланировано пять полуторачасовых экскурсий. Приятным бонусом в конце каждой станет общение с известными белорусскими спортсменами.
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