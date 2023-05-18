"Ночь музеев" в НОК Беларуси: пять полуторачасовых экскурсий и приятный бонус

Увидеть коллекцию олимпийских факелов, спортивной экипировки, награды и множество уникальных предметов, отражающих спортивную историю страны, смогут сегодня все участники акции "Ночь музеев". К ней по традиции присоединяется и Национальный олимпийский комитет. Желающие оказаться в самом центре крупнейшей спортивной экспозиции страны регистрировались с помощью специальной электронной формы.



Всего запланировано пять полуторачасовых экскурсий. Приятным бонусом в конце каждой станет общение с известными белорусскими спортсменами.