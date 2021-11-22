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Ночь в логистическом центре для беженцев прошла без инцидентов - за порядком следят и сотрудники МЧС

"Беларусь 1" продолжает следить за событиями на границе. Ночь прошла без инцидентов. За порядком в логистическом центре, где разместили беженцев, следят и сотрудники МЧС. Также на месте работают съемочные группы "Беларусь 1". Прямо сейчас на прямую связь со студией выходит Андрей Козлов (видео).

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