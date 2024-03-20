Ночная дискотека, сольники и КВН. Что еще ждет зрителей на главных площадках "Славянского базара"

Ночная дискотека после торжественного открытия "Славянского базара", комедийно-философский пластический спектакль, белорусский КВН - новинки предстоящего фестиваля искусств анонсировал на пресс-конференции генеральный директор Центра культуры "Витебск", директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий, пишет БЕЛТА.

По словам директора фестиваля, послевкусие торжественной церемонии открытия XXXIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в этом году решили продлить ночной дискотекой, которая пройдет на площадке перед Концертным залом "Витебск". Это новый проект, в котором будут участвовать всеми любимые группы, среди них - "На-На" и белорусские исполнители. А главной фишкой станет выступление кавер-бенда, победившего в конкурсе, объявленном дирекцией фестиваля. Глеб Лапицкий отметил, что объявление о нем дали всего пару дней назад, а уже появились заявки от отечественных и российских групп. Билеты на это мероприятие предлагают со скидкой в 33 % для тех, кто приобрел билеты на открытие.

Кстати, билеты на открытие фестиваля уже раскупили, на другие значимые концерты и мероприятия их осталось немного, и это, по словам Глеба Лапицкого, был ожидаемый ажиотаж. "Востребованность "Славянского базара" растет, на ключевые мероприятия билеты уже распроданы", - отметил гендиректор ЦК "Витебск", добавив, что уникальность фестиваля в его универсальной составляющей, когда каждый человек, приезжающий на форум, находит что-то свое, какого бы возраста, национальности и пола он ни был.

Еще одним приятным подарком для зрителей станет Кубок КВН, который пройдет уже во второй раз на сцене Летнего амфитеатра. Наравне с титулованными командами из "вышки" за главный приз будет сражаться команда, которая станет победителем Белорусской лиги КВН.

Поклонники танцевального искусства смогут насладиться выступлениями участников хореографического конкурса Dream Dance Fest и комедийно-философским пластическим спектаклем в постановке Егора Дружинина, которые пройдут в концертном зале "Витебск".

Что касается уже знакомых всем и ожидаемых вокальных конкурсов, то они пройдут практически по той же схеме, что и в прошлом году. В первый день и юные, и взрослые исполнители будут выступать в сопровождении оркестра. В Летнем амфитеатре после конкурсантов зрителей своими голосами будет покорять коллектив "Хор Турецкого", а к "малышам" присоединится Олег Газманов. На выступлениях вторых конкурсных дней в обеих возрастных категориях артистам будут помогать хореографические ансамбли.

В этом году с сольниками на камерной сцене КЗ "Витебск" выступят Ярослав Сумишевский и, по многочисленным просьбам, Любовь Успенская, а на открытой площадке перед концертным залом - Ани Лорак, со своими лучшими хитами.

"Славянский базар в Витебске" пройдет с 11 по 14 июля.