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Ночные приключения в Барановичах закончились уголовкой за хулиганство

Как это нередко бывает, компания парней отдыхала в увеселительных заведениях всю ночь. А история происходила в Барановичах. Когда все клубы и бары закрылись, компания отправилась по домам. Но один из приятелей, местный житель, не смог пройти мимо игрового автомата и разбил его ударом ноги. Сумма причиненного индивидуальному предпринимателю ущерба составила порядка 500 рублей.

В скором времени хулиган был задержан. Им оказался нигде не работающий 29-летний житель Барановичей. Он находился по месту жительства. Мужчина не раз попадал в поле зрения правоохранителей. Причины своего хулиганского поступка гражданин объяснить не смог, сославшись на состояние алкогольного опьянения. В списке его «геройских» поступков числится подделка подписи в документе, а также административные правонарушения по линии ГАИ. Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта, в отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство.
Наталья Милюкова, начальник ОИОС УВД Брестской области

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