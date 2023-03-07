Ночные приключения в Барановичах закончились уголовкой за хулиганство

В скором времени хулиган был задержан. Им оказался нигде не работающий 29-летний житель Барановичей. Он находился по месту жительства. Мужчина не раз попадал в поле зрения правоохранителей. Причины своего хулиганского поступка гражданин объяснить не смог, сославшись на состояние алкогольного опьянения. В списке его «геройских» поступков числится подделка подписи в документе, а также административные правонарушения по линии ГАИ. Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта, в отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Наталья Милюкова, начальник ОИОС УВД Брестской области