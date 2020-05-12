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Ночные заморозки до минус 4°С ожидаются в Беларуси

Ночные заморозки до минус 4°С ожидаются в Беларуси

Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки до минус 4°С, в отдельных районах будет плюс 1-3°С. Завтра температура воздуха днем составит плюс 9-15°С.

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