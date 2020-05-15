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Ночные заморозки и дожди прогнозируются в выходные
Кратковременные дожди и ночные заморозки в прогнозе синоптиков в эти выходные. Местами порывы ветра будут достигать 18 м/с. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от 1 до 6 градусов со знаком плюс. В некоторых районах возможны заморозки 0 - минус 2. Днем воздух прогреется до плюс 11 - плюс 16 градусов.
На следующей неделе характер погоды существенно не изменится. Периодически будут кратковременные дожди и порывистый ветер. Потеплеет только в конце мая.
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