Ночные заморозки и красный уровень опасности прогнозируют синоптики в Беларуси 10-11 сентября

В выходные на большей части территории Минской, Гомельской и Могилевской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости). В связи с этим Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды объявил красный уровень опасности.



10 сентября ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Местами ночью, утром и днем преимущественно по южной половине страны пройдут дожди. Ветер ожидается юго-восточный, 4-9 метров в секунду, порывами до 14 метров в секунду. Ночью прогнозируется от +1 по северо-востоку страны до +11°С по юго-западу, местами по Витебской области ожидаются заморозки до -1°С. Днем столбики термометров покажут от +11 до +17°С, по северу - до +19°С.



11 сентябрябудет облачно. На большей части территории республики пройдут дожди, местами сильные, по югу возможны грозы. Ветер восточной четверти, 4-9 метров в секунду, порывами до 14 метров в секунду, днем в юго-восточных районах местами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +4 до +11°С, днем будет в пределах от +8 до +15°С.