Ночные заморозки и мокрый снег придут в Беларусь в середине ноября

Дыхание зимы уже близко. Его вскоре почувствуют жители столицы и центрального региона. В прогнозах на ближайшие дни - похолодание. Завтра ночью от минус 3 до 2 градусов тепла, днем до плюс 7 градусов. Возможен туман, временами усиление ветра. Синоптики прогнозируют в середине недели на большей части территории мокрый снег.