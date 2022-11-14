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Ночные заморозки и мокрый снег придут в Беларусь в середине ноября
Дыхание зимы уже близко. Его вскоре почувствуют жители столицы и центрального региона. В прогнозах на ближайшие дни - похолодание. Завтра ночью от минус 3 до 2 градусов тепла, днем до плюс 7 градусов. Возможен туман, временами усиление ветра. Синоптики прогнозируют в середине недели на большей части территории мокрый снег.
Во второй половине недели зимний характер погоды сохранится. Возможна гололедица, поэтому водителям следует быть осторожными за рулем.
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