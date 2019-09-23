Ночные заморозки прогнозируют синоптики на этой неделе

Завтра температура в Минске опустится до нуля градусов. Днем воздух максимально прогреется до 9 с плюсом. Необычно холодная для сентября погода сохранится до среды, потом потеплеет, в пятницу 17 выше нуля. А сегодня по-настоящему осенняя погода сопровождает день равноденствия - когда день равен ночи. Постепенно длительность ночи будет увеличиваться. Кстати, по народным приметам, погода в этот день показывает, какой будет осень. Сегодня в Минске солнечно - осень должна быть золотой.