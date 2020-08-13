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Ночью в Минске ОМОН задержал изготовителей "коктейля Молотова"
В поле зрения милиции попали двое парней, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. При осмотре в пакетах молодых людей 18 и 19 лет обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла. Задержанные рассказали, что в одном из телеграм-каналов увидели рецепт "коктейля Молотова" и решили его изготовить, чтобы использовать против сотрудников МВД. Сейчас парни находятся во Фрунзенском РУВД, решается вопрос о признании их подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по факту массовых беспорядков. Один из задержанных трудится на стройке, другой безработный.
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