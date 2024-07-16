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НОК: На Летних играх в Париже выступят 16 белорусских атлетов в 9 видах спорта
На Летних играх в Париже выступят 16 белорусских атлетов в 9 видах спорта и 18 дисциплинах. На Исполкоме Национального олимпийского комитета был утвержден весь выездной состав. Во Франции наших спортсменов будут сопровождать тренеры, медицинский и административный персонал.
Первой в Париж отправится команда по академической гребле. В грядущее воскресенье ожидается ее прибытие в деревню спортсменов. Эксклюзивно для Агентства теленовостей: в НОКе прокомментировали условия, права и обязанности, которые должны будут соблюдать атлеты.
По административным и организационным вопросам все остается, как есть. Единственное - белорусские спортсмены будут представлены в нейтральном статусе. К сожалению, не все спортсмены, завоевавшие олимпийские лицензии в честной спортивной борьбе, получили приглашение МОК. Все спортсмены, которые будут выступать в Париже, нуждаются в поддержке болельщиков, и мы верим, что сложные обстоятельства не сломают наших спортсменов, и они покажут в Париже свои лучшие результаты.
Олимпийские игры стартуют в Париже 26 июля.
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