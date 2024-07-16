НОК: На Летних играх в Париже выступят 16 белорусских атлетов в 9 видах спорта

По административным и организационным вопросам все остается, как есть. Единственное - белорусские спортсмены будут представлены в нейтральном статусе. К сожалению, не все спортсмены, завоевавшие олимпийские лицензии в честной спортивной борьбе, получили приглашение МОК. Все спортсмены, которые будут выступать в Париже, нуждаются в поддержке болельщиков, и мы верим, что сложные обстоятельства не сломают наших спортсменов, и они покажут в Париже свои лучшие результаты.

Ксения Санкович, генеральный секретарь НОК Беларуси