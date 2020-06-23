3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
НОК запускает акцию с участием известных спортсменов
Челлендж по-спортивному. Национальный олимпийский комитет Беларуси запускает онлайн-акцию с участием известных белорусских спортсменов. Практически месяц - до 20 июля - в официальном аккаунте НОК в "Инстаграме"будут размещаться ролики, где наши топовые атлеты предложат подписчикам повторить некое упражнение. Задача для болельщиков - выложить видео у себя на страничке, добавив соответствующие хештеги, и передать эстафету другому пользователю. Каждую неделю случайным образом будут определяться два победителя, которые получат призы. А приурочена данная онлайн-акция к Международному олимпийскому дню, который отмечается сегодня.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Минскэнерго предупредили минчан о возможном изменении цвета воды в кранах. В чем причина?
Забота о людях: новые скорые и медоборудование получил 432-й военный клинический медцентр
Стоматология, педиатрия и узкопрофильные врачи - новую поликлинику открыли в Смолевичах
На что можно использовать семейный капитал?
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов