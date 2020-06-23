НОК запускает акцию с участием известных спортсменов

Челлендж по-спортивному. Национальный олимпийский комитет Беларуси запускает онлайн-акцию с участием известных белорусских спортсменов. Практически месяц - до 20 июля - в официальном аккаунте НОК в "Инстаграме"будут размещаться ролики, где наши топовые атлеты предложат подписчикам повторить некое упражнение. Задача для болельщиков - выложить видео у себя на страничке, добавив соответствующие хештеги, и передать эстафету другому пользователю. Каждую неделю случайным образом будут определяться два победителя, которые получат призы. А приурочена данная онлайн-акция к Международному олимпийскому дню, который отмечается сегодня.



