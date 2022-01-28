3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Нормунд Гростиньш: Беларусь - это пример успешного развития в сложных мировых условиях
Белорусы не только сохранили, но и вышли на качественно новыйуровень развитияво многих сферах. Взять ту же сферу здравоохранения. Ведь она действительно работающая даже в непростых условиях пандемии, ее доступность многим, особенно за пределами нашей страны, может показаться фантастичной.Мнение эксперта из Латвии.
Нормунд Гростиньш, политолог, лидер партии "Центр" (Латвия):
Вы сохранили все-таки даже под санкциями нормальную систему соцобеспечения, работающую медицину. Это далеко не так во многих странах, которые вам указывают, как надо жить. Т.е. белорусская медицина гораздо доступнее, чем украинская или латвийская. Тем более в такое время пандемии COVID действительно работающая медицина - это большой плюс для страны.Белорусская модель показала, что она стойкая, стабильная, отвечает интересам абсолютного большинства населения. В этом плане я думаю, что Беларусь - это сейчаспример такого независимого, успешного развития даже в действительно сложных условиях. Это экономический кризис глобальный, нарастающий, это пандемия. Тем более что за границей Беларуси она ощущается гражданами сильней. Как мы знаем, огромные протесты против тех мер непродуманных, чрезмерных, которые применяются по поводу пандемии во многих странах.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов