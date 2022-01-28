Нормунд Гростиньш: Беларусь - это пример успешного развития в сложных мировых условиях

Белорусы не только сохранили, но и вышли на качественно новыйуровень развитияво многих сферах. Взять ту же сферу здравоохранения. Ведь она действительно работающая даже в непростых условиях пандемии, ее доступность многим, особенно за пределами нашей страны, может показаться фантастичной.Мнение эксперта из Латвии.



Нормунд Гростиньш, политолог, лидер партии "Центр" (Латвия):

Вы сохранили все-таки даже под санкциями нормальную систему соцобеспечения, работающую медицину. Это далеко не так во многих странах, которые вам указывают, как надо жить. Т.е. белорусская медицина гораздо доступнее, чем украинская или латвийская. Тем более в такое время пандемии COVID действительно работающая медицина - это большой плюс для страны.Белорусская модель показала, что она стойкая, стабильная, отвечает интересам абсолютного большинства населения. В этом плане я думаю, что Беларусь - это сейчаспример такого независимого, успешного развития даже в действительно сложных условиях. Это экономический кризис глобальный, нарастающий, это пандемия. Тем более что за границей Беларуси она ощущается гражданами сильней. Как мы знаем, огромные протесты против тех мер непродуманных, чрезмерных, которые применяются по поводу пандемии во многих странах.