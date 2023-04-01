Носович: Украинский конфликт на грани новой эскалации

Александр Григорьевич Лукашенко в своем выступлении сказал, что мира не будет, пока США из-за океана не дадут на это отмашку Киеву, и в этом, собственно ключ, к пониманию украинского кризиса. Главная причина этого кризиса - внешняя природа. Россия, Украина и Беларусь всегда могли договориться вместе друг с другом втроем.Но, пока есть внешний, мощный, могущественный заказчик военного конфликта, резня не остановится, и это печальная констатация. В выступлении Лукашенко прозвучало, безусловно, и контрнаступление Украины, оно возможно, и оно опасно именно тем, что из-за океана дана установка украинской крови не жалеть русской крови, не жалеть, одним словом, славянской крови, не жалеть для США в их борьбе за сохранение глобальной гегемонии. И русские, и украинцы, и белорусы, вообще все народы Восточной Европы, это статисты, это пешки в той геостратегической игре, которую они ведут. И здесь наша задача - и россиян, и белорусов - играть в этой игре по своим правилам и превозмогать в борьбе над жестоким, сильным и превосходящим нас во всяком случае по количественным показателям противником.

Александр Носович, политолог, главный редактор Rubaltic.ru