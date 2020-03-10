Нотариусы Беларуси 13 марта будут консультировать бесплатно

Республиканская благотворительная акция будет приурочена к празднованию Дня Конституции. Жители и гости Беларуси смогут получить консультацию по вопросам, которые входят в компетенцию нотариуса, включая оформление наследственных прав, составление завещаний, брачных договоров, отчуждение недвижимости, совершение исполнительных надписей.



Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно найти на сайтеБелорусской нотариальной палаты.



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