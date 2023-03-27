3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Нотариусы Беларуси подвели итоги работы за 2022 год
Сегодня наша страна шаг за шагом идет к правовой реальности, которая создаст возможность совершать нотариальные действия не выходя из дома. Таким мнением поделилась председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко. Итоги работы организации за прошлый год подвели в Минске. Так, цифровизация нотариата - потребность времени. Дистанционно, например, уже можно сделать исполнительную надпись по взысканию задолженностей перед банками. Количество нотариальных действий ежегодно увеличивается. Поэтому вопрос обеспечения доступности и качества таких услуг для населения сегодня номер один.
Что тоже очень важно, прошлый год для нас поставил задачу оцифровки архивов. Архивы хранят в своих пространствах документы, начиная с 1944 года. Можете представить, какой это объем, какой это массив бумажной информации. И для того чтобы сохранить эту бумагу, чтобы сохранить содержание бумаги, необходимо предпринять какие-то организационные мероприятия.
Нотариус - это то должностное лицо, которое представляет интересы государства. Несмотря на то что нотариальная палата не входит в государственную систему, каждый из нотариусов сегодня понимает, что он представитель закона. Активная позиция нотариата налицо. Те инициативы, которые были спланированы и главное реализованы в 2022 году, касаются практически всех слоев - это ветераны и оказания помощи многодетным семьям.
"Мой мирный дом" - пилотный проект Белорусской нотариальной палаты
Кроме этого, Белорусская нотариальная палата вместе с Белорусским фондом мира будут помогать детским домам семейного типа. Сегодня подписано соответствующие положение о проекте "Мой мирный дом".
Полгода назад подписано соглашение о сотрудничестве Белорусского фонда мира с БНП. Эти полгода мы думали, какую ответственность социальную добрую взять на себя, чтобы мы совместно могли что-то доброе делать. В итоге пришли к тому, что хотели взять под свою опеку дома семейного типа. В пилотном варианте мы решили взять по одному дому семейного типа в каждом районе страны и оказывать юридическую и материальную помощь.
Обращение к нотариусам
Недавно в Минске стартовал пилотный проект "Медиаторы и нотариусы за семейные ценности". Он помогает разрешать семейные конфликты по закону, учитывая интересы каждой из сторон, а также быстрее и с наименьшими материальными затратами регулировать разногласия. Практика показывает эффективность работы и с обращениями белорусов. В прошлом году во время бесплатных консультаций нотариусы ответили на вопросы почти 33 тысяч граждан.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все