Нотариусы Беларуси подвели итоги работы за 2022 год

Полгода назад подписано соглашение о сотрудничестве Белорусского фонда мира с БНП. Эти полгода мы думали, какую ответственность социальную добрую взять на себя, чтобы мы совместно могли что-то доброе делать. В итоге пришли к тому, что хотели взять под свою опеку дома семейного типа. В пилотном варианте мы решили взять по одному дому семейного типа в каждом районе страны и оказывать юридическую и материальную помощь.

Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира