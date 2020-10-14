Нотариусы окажут бесплатную помощь многодетным мамам

Сегодня многодетные мамы могут рассчитывать на поддержку нотариусов. В День матери нотариальные конторы планируют провести бесплатные консультации. Обратиться за бесплатной правовой помощью к нотариусу можно в том числе по телефонам нотариальных контор и бюро, а также дистанционно с помощью мессенджеров. Формат общения можно согласовать по предварительному звонку.