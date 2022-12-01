3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Нотариусы в Беларуси проведут бесплатные консультации 2 декабря
Нотариусы сегодня проведут бесплатные консультации по всей стране в рамках республиканской акции ко Дню юриста. В течение всей рабочей пятницы белорусы могут обратиться в любую нотариальную контору или бюро лично или по телефону и получить ответы на вопросы оформления наследственных прав или брачных договоров, предоставления электронных документов для госрегистрации юрлиц или предпринимателей. Такая возможность у населения будет и дистанционно. Отметим, форма работы не нова, только в этом году порядка 22 тыс.граждан получили бесплатную правовую помощь.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов