Нотариусы в Беларуси проведут бесплатные консультации 2 декабря

Нотариусы сегодня проведут бесплатные консультации по всей стране в рамках республиканской акции ко Дню юриста. В течение всей рабочей пятницы белорусы могут обратиться в любую нотариальную контору или бюро лично или по телефону и получить ответы на вопросы оформления наследственных прав или брачных договоров, предоставления электронных документов для госрегистрации юрлиц или предпринимателей. Такая возможность у населения будет и дистанционно. Отметим, форма работы не нова, только в этом году порядка 22 тыс.граждан получили бесплатную правовую помощь.