Ноу-хау в системе образования - обязательная характеристика для школьников при поступлении в вуз

Министерство образования работает над совершенствованием вступительной кампании 2023 года, пишет 1prof.by

Очередным ноу-хау в системе образования поделился глава ведомства Андрей Иванец. По словам министра, обсуждается возможность введения обязательной характеристики для школьников, которые нацелены на поступление в высшее учебное заведение. Форму документа установит Министерство образования, если предлагаемое новшество будет одобрено главой государства.

Планируется, что в характеристику выпускника школы, кроме сведений про успеваемость, будут вносить информацию о личностных качествах ученика. В документе намерены указывать, является ли молодой человек членом молодежных общественных организаций, насколько активно он справлялся с общественной нагрузкой, участвовал ли в разработке проектов и реализации молодежных инициатив.

Как подчеркнул министр образования, нюансы, указанные в характеристике личности абитуриента, будут учитывать при его поступлении в высшее учебное заведение. Планируется, что этот документ поможет ректору университета заочно познакомиться с будущим студентом еще на этапе вступительной кампании, видеть не только его успеваемость, но и гражданскую позицию.

Андрей Иванец отметил, что в Беларуси ценят активную и целеустремленную молодежь. Со вступлением в силу новой редакции Кодекса об образовании ряд нормативно-правовых актов приведен в соответствие с законодательством. В частности, правительством подписаны постановления, которые касаются вопросов распределения выпускников вузов и колледжей.