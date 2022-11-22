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Ноу-хау в системе образования - обязательная характеристика для школьников при поступлении в вуз
Министерство образования работает над совершенствованием вступительной кампании 2023 года, пишет 1prof.by
Очередным ноу-хау в системе образования поделился глава ведомства Андрей Иванец. По словам министра, обсуждается возможность введения обязательной характеристики для школьников, которые нацелены на поступление в высшее учебное заведение. Форму документа установит Министерство образования, если предлагаемое новшество будет одобрено главой государства.
Планируется, что в характеристику выпускника школы, кроме сведений про успеваемость, будут вносить информацию о личностных качествах ученика. В документе намерены указывать, является ли молодой человек членом молодежных общественных организаций, насколько активно он справлялся с общественной нагрузкой, участвовал ли в разработке проектов и реализации молодежных инициатив.
Как подчеркнул министр образования, нюансы, указанные в характеристике личности абитуриента, будут учитывать при его поступлении в высшее учебное заведение. Планируется, что этот документ поможет ректору университета заочно познакомиться с будущим студентом еще на этапе вступительной кампании, видеть не только его успеваемость, но и гражданскую позицию.
Андрей Иванец отметил, что в Беларуси ценят активную и целеустремленную молодежь. Со вступлением в силу новой редакции Кодекса об образовании ряд нормативно-правовых актов приведен в соответствие с законодательством. В частности, правительством подписаны постановления, которые касаются вопросов распределения выпускников вузов и колледжей.
Если раньше при направлении на первое рабочее место прежде всего учитывалась успеваемость, то сегодня акцент сделан на участии в общественной жизни и вкладе в развитие учебного заведения. Новая норма о распределении студенческой и учащейся молодежи с активной гражданской позицией уже действует, выпускники этого учебного года смогут ей воспользоваться, подчеркнул министр образования.
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