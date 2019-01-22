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Ноутбуки за макулатуру

Пять школ центрального региона стали победителями в республиканском конкурсе по сбору отходов из бумаги и картона. Общими усилиями школьниками области за два месяца собрано более 260 тон вторичного материала. Победителей определяли в четырех номинациях.

Собранную в школах макулатуру отправили на перерабатывающие предприятия.

Школьники нашей страны во время республиканской акции собрали 1 200 тон макулатуры и спасли от вырубки лес площадью в 4 футбольных поля.

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