Новации апреля - какие изменения ждут белорусов?

Новый месяц приносит белорусам ряд изменений. Апрель не исключение.

С 1 апреля 2025 года будет новый показатель у базовой арендной величины. Теперь она составляет 18,77 рублей. Рост совсем небольшой - буквально на один рубль или 5 %.

Отметим, что показатель не менялся уже год, а корректируют его с учетом инфляции. Исходя из базовой арендной величины, определяется размер платы при сдаче в аренду недвижимости.

Большая часть новаций касается мобильной связи - например, долгожданного базового тарифа. Он будет содержать 200 звонков во все сети, 50 СМС-сообщений и 2 ГБ интернет-трафика. Набор каждого оператора одинаковый, к этому тарифу сможет подключиться любой желающий без ограничений.

Также белорусов защитят от случайных платных подписок на мобильные услуги. С такой проблемой сталкивалось очень много абонентов. Теперь в законодательстве прописано - человек должен дать четкое согласие или четкий отказ. Вариантов несколько - с помощью личного кабинета, мобильного приложения, SMS или даже электронной цифровой связи. Да и сама связь теперь будет качественнее - вступает в силу специальная инструкция до 2030 года, прописаны все параметры: от покрытия до скорости соединения.