Новации законодательства о кредитной политике

Белорусские депутаты сегодня рассмотрели ряд изменений в законодательство. В частности, введен запрет на выдачу займов ИП и юрлицами, которые не ведут микрофинансовую деятельность, а также в иностранной валюте и под залог единственного дома или квартиры.

Все эти нормы - в проекте закона, за который сегодня проголосовали в Палате представителей. Сегодня же ратифицировали ряд международных документов. Так, старт автомобильных перевозок из Беларуси в Пакистан возможен уже в ближайшее время.

Обсуждение первого вопроса - еще до старта заседания.

Купился на рекламу "Деньги в долг быстро" и теперь не знает, как с этим самым долгом рассчитаться. Ситуация, о которой точно каждый из нас когда-либо читал в интернете. Вот чтобы никто и никогда больше не попал в финансовую кабалу, корректировка целого ряда законопроектов. Выдавать займы смогут только те, кто официально занимается микрофинансовой деятельностью.

Еще из нового. Давать в долг в валюте смогут только близкие родственники. Если в собственности единственный дом или квартира - их нельзя брать под залог. Штрафы, пени и неустойки не могут превышать половину суммы займа. А рекламировать такую деятельность можно будет, соблюдая ряд важных правил.

Внести корректировки в целый ряд законопроектов понадобилось и для обновления системы государственного социального страхования. Будущую пенсию формируем мы сами, порой даже не задумываясь, ведь все взносы берет на себя работодатель. Но если трудишься сам на себя? Если есть возможность, можно платить больше, тогда можно рассчитывать и на хорошие выплаты.

Да, для ИП теперь удобный гибкий порядок уплаты взносов. Кстати, сроки тоже подвинули - дедлайн уже не 1, а 31 марта, а Взаимодействие с ФСЗН будет полностью автоматизировано - всю информацию о доходах фонд сам получит в налоговой. Система должна быть максимально прозрачной. Законопроект поможет также решить проблему зарплаты в конвертах.

Для создания честных правил работы во всех отраслях синхронизируем усилия с международными партнерами. В депутатской повестке также ряд международных ратификаций. Возвращаясь к финансовому рынку - между собой будут обмениваться информацией надзорные органы Беларуси и России. С Пакистаном запустим автоперевозки - это плюс для нашего экспорта, в том числе и в сопредельные страны. Ну а в рамках ЕАЭС совершенствуем систему таможенного транзита - предлагаем присоединиться к ней нашим партнерам, которые не входят в союз.