Новации Конституции охарактеризовала депутат Светлана Любецкая в программе "Вопрос номер один"

Государство берет на себя ответственность за поддержку молодых семей, семей с детьми, социально уязвимых категорий граждан. Важна идеологическая составляющая. При этом мы не создаем абсолютно новые институты, а сохраняем те наработки, которые есть, и развиваем их. Новации Конституции охарактеризовала депутат Светлана Любецкая. Она стала гостем программы "Вопрос номер один ".

Новая Конституция? Или совершенствуем прежнюю? Что в фундаменте? Сохранится ли преемственность? Что появится принципиально нового? Обновление Конституции - вызов не только для экспертов и власти, но и для всех белорусов. Каким будет Основной закон страны? Полная версия программы уже доступна на всех интернет-платформах АТН.