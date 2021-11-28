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Новации Конституции охарактеризовала депутат Светлана Любецкая в программе "Вопрос номер один"
Государство берет на себя ответственность за поддержку молодых семей, семей с детьми, социально уязвимых категорий граждан. Важна идеологическая составляющая. При этом мы не создаем абсолютно новые институты, а сохраняем те наработки, которые есть, и развиваем их. Новации Конституции охарактеризовала депутат Светлана Любецкая. Она стала гостем программы "Вопрос номер один".
Новая Конституция? Или совершенствуем прежнюю? Что в фундаменте? Сохранится ли преемственность? Что появится принципиально нового? Обновление Конституции - вызов не только для экспертов и власти, но и для всех белорусов. Каким будет Основной закон страны? Полная версия программы уже доступна на всех интернет-платформах АТН.
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