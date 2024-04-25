Новации проекта Концепции нацбезопасности Беларуси раскрыл Александр Вольфович

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович на заседании VII Всебелорусского народного собрания раскрыл новации проекта Концепции национальной безопасности, пишет БЕЛТА.



"Все новации возможно объединить в пять крупных блоков, в каждом из которых отражены и адаптированы изменения, - сказал Александр Вольфович. -Первый блок- совершенствование базово-понятийного аппарата, устранение имевшихся пробелов. Скорректированы понятия источника и угрозы национальной безопасности. Впервые даны определения риска и вызова национальной безопасности. Уточнены и приведены к единому знаменателю все определения безопасности. Так, базовое понятие "национальная безопасность" дополнено целевым посылом в виде устойчивого развития для поступательного движения общества к новому уровню своего существования. "Национальные интересы" дополнены основополагающим положением Конституции об общественном согласии, незыблемости устоев народовластия и правового государства. Эти тезисы неразрывно связаны с важной характеристикой нашего независимого государства - возможностью самим определять свое будущее. В том числе это впервые отражено и в понятии электорального суверенитета Республики Беларусь".



Скорректированы понятия источника и угрозы национальной безопасности. Впервые даны определения риска и вызова национальной безопасности. "Такой подход позволит всем уполномоченным субъектам более эффективно оценивать состояние национальной безопасности и оперативно принимать меры реагирования, - отметил госсекретарь Совета безопасности. - Кроме того, уточнены и приведены к единому определению все понятия безопасности в различных сферах".



Второй блок- в проекте концепции заложены три аспекта современной оценки обстановки. "Это методологические исходные данные, которые дают понимание, в каких условиях нам предстоит обеспечивать национальную безопасность. Первый - на основе комплексного анализа сформулированы основные тенденции современного мира, дана оценка их развития на ближайшую перспективу, а также роль и место Беларуси в этом стремительно меняющемся мире. Второй аспект - дана оценка текущего состояния национальной безопасности с конкретными достижениями и существующими проблемами по всем сферам. Третий аспект - применительно к системе обеспечения национальной безопасности концепция наполнена новым содержанием определения субъектов. К ним отнесены не только государственные органы и организации, но и субъекты гражданского общества, граждане, реализующие свои права и обязанности в сфере обеспечения национальной безопасности. Более четко отражены внешнеполитические приоритеты страны, в частности, в рамках предстоящего членства в ШОС", - подчеркнул Александр Вольфович.



"Третий блок- новое наполнение получили ряд базовых положений концепции. Речь идет о национальных интересах Беларуси, угрозах и основных направлениях по их нейтрализации. Выделены новые национальные интересы, в их числе - вопросы национальной самобытности, общественное согласие, незыблемость устоев народовластия и правового государства, обеспечение военной безопасности и вооруженной защиты страны в любых условиях военно-политической обстановки", - отметил госсекретарь. В числе угроз национальной безопасности - деструктивное идеологическое воздействие на население, вмешательство извне в организацию и проведение выборов.



Четвертый блок- в концепции биобезопасность образовала в самостоятельную сферу с учетом всех мировых сдвигов, которые вызывают современные биологические угрозы. Пятый блок - пересмотрена система индикаторов, используемых для оценки состояния национальной безопасности.



"В концепции учтены предложения, поступившие от руководителей основных конфессий, прежде всего от Белорусской православной церкви, Белорусского союза женщин, партии "Белая Русь", БРСМ о дополнительной защите традиционной семьи как союза мужчины и женщины по рождению. Это позволит дополнительно защитить институт белорусской семьи, повысить эффективность обеспечения демографической безопасности. По итогам встречи с активом Федерации профсоюзов Беларуси, облисполкомов, трудовыми коллективами в регионах дополнили концепцию положениями о повышении социальной ответственности бизнеса", - констатировал Александр Вольфович.

