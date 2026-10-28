Новая дорожная карта укрепит культурные связи Минска и Улан-Батора

Минск и Улан-Батор станут ближе благодаря искусству. В 2027 году пройдут Дни белорусской культуры в Монголии и ответные Дни монгольской культуры в Беларуси. Об этом перед началом праздничного концерта в Большом театре оперы и балета заявил профильный монгольский министр.

Жуковын Алдаржавхлан, министр культуры, спорта, туризма и молодежной политики Монголии: "Я надеюсь, этот концерт служит большой возможностью для народа Республики Беларусь познакомится с кочевнической культурой и в том числе с культурой Центральной Азии. Ну, а уже в следующем году мы будем организовывать Дни культуры Монголии в Минске и Дни культуры Беларуси в Улан-Баторе. Я уверен, что это будет очень красиво и благодаря этому мы сможем поближе познакомиться с культурами наших стран".

Культурный обмен станет ярким стартом новой трехлетней дорожной карты сотрудничества. Жителей двух столиц ждут гастроли ведущих театров, выставки национального искусства и дни кино.