Новая группа призывников начнет срочную службу в погранвойсках Беларуси

В Беларуси продолжается отправка молодых людей в воинские части. Очередная группа новобранцев-пограничников из Минска отправилась в Гродно для прохождения срочной службы.

Защищать рубежи страны - большая ответственность. Призывникам предстоит выполнять задачи в подразделениях охраны госграницы, погранзаставах, комендатурах, в составе маневренных групп. И хотя назвать это легким делом нельзя, все больше парней сегодня осознанно выбирают службу на границе, отмечают в Госпогранкомитете.

По словам начальника управления Госпогранкомитета Беларуси Павла Руто, неподдельный интерес у молодых ребят вызывает оснащение подразделений, которые продолжают укомплектовываться самыми современными техническими средствами охраны госграницы, в том числе беспилотной авиацией, новейшими образцами оружия, специальной военной техникой.

Павел Руто

"Сегодняшние призывники более мобильные, технически подготовленные, большая часть из них имеет высшее и среднее техническое образование. И самое главное, что у них есть желание служить именно в органах пограничной службы", - отметил председатель Ветеранской организации органов пограничной службы Сергей Попов.

Сергей Попов

По прибытии в воинские части будущие пограничники начнут обучение по военным специальностям. В ноябре новобранцы примут Военную присягу и продолжат подготовку к выполнению задач по охране границ.