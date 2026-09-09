Новая локация для юбилейного форума: как стартовала 5-я выставка китайских товаров и услуг

Беларусь едина, тем и сильна, в том числе для стратегических партнеров, которые заинтересованы в наращивании взаимовыгодных контактов. Пример тому - стартовавшая в столице выставка китайских товаров и услуг.

В распоряжении 5-го, юбилейного события новая локация - Минский международный выставочный центр. На его площадке 9 сентября прошел инвестфорум, посвященный сотрудничеству с КНР. Сфера общих интересов широкая: от промышленности до медицины, везде - ставка на высокие технологии. У двух стран для этого хватает компетенций.

Отметим, Поднебесную представляют сразу 127 компаний, что уже говорит о большом интересе к Беларуси.

Высокая технологичная медицина - то, чем сегодня гордится Китай и какими компетенциями делится с белорусскими коллегами. Это одно из самых народных направлений, представленных на выставке, наравне, например, с автопромом или сувенирами. Перед бизнесом открывается куда больше возможностей, причем в самых разных сферах.

Как Беларусь и Китай будут работать дальше, конкретный план действий по всем сферам прописаны в директиве Президента. Особое внимание - сельскому хозяйству. Вопрос продовольственной безопасности нужно решать технологично, в помощь - инициативы молодых.

Сергей Харитончик, ректор БНТУ:

"Мы здесь на выставке презентуем наш совместный проект с компанией Sinomach Digital и Нанкинским университетом. Он касается подготовки будущих специалистов в области проектирования сельскохозяйственной техники на основе технологии искусственного интеллекта. Мы готовы ее реализовать в наших условиях, научить студентов проектировать на новом уровне технику, а также готовы обеспечить им прохождение практики на передовых предприятиях компании Sinomach Digital. Готовы применить эти технологии в производстве и эксплуатации в нашей стране. Это касается сельскохозяйственной техники и точного земледелия".

Умный дом, сельское хозяйство, промышленность - Китай задает технологические тренды во всем мире. Поднебесная - это про огромные корпорации, где сосредоточен весь процесс: от идеи до производства. Ценные компетенции интересны и Беларуси.

Линда Чжан, гендиректор компании по производству станков (Китай):

"Даже сложно сосчитать, сколько раз мы уже были в Беларуси. Постоянно поддерживаем связи с вашими предприятиями, реализуем целый ряд инвестиционных проектов. Например, с БЕЛАЗом, и мы уже на финальной стадии. Беларусь для нас очень интересный партнер, настоящий промышленный центр региона. Всегда работаем здесь с удовольствием".

Белорусский рынок открыт и для тех, кто еще только присматривается.

Сяочжи Чжу, директор производственно-торговой компании (Китай):

"Мы приехали из Москвы, ищем партнеров для сотрудничества. В первый раз участвуем в выставке. У Китая и Беларуси дружеские отношения, очень хорошие, поэтому и решили сюда приехать посмотреть".

Беларусь и Китай за последние 10 лет увеличили товарооборот втрое. Тон задают лидеры, дальше подключаются правительства и бизнесмены. От результатов переговоров зависит многое, поэтому на выставке предусмотрели максимум возможностей для диалога. Между двумя странами он идет в формате нон-стоп на всех уровнях.

Алексей Труханов, зампредседателя Президиума НАН Беларуси:

"Мы недавно вернулись с коллегами из командировки в Китае, где мы детально проработали вопросы, дорожную карту, конкретные проекты в области научно-технического сотрудничества для их имплементации уже в ближайшее время. Поэтому мы наметили для себя широкий спектр взаимодействия: современное материаловедение, микроэлектроника, лазерная технология, биотехнология. Мы ставим перед собой задачи интенсификации взаимодействия в области фармпроизводства, искусственного интеллекта".

С каждой выставкой растет и посещаемость. Будет ли взята планка в 10 тыс. человек, узнаем совсем скоро. Продлится форум до 11 сентября, но приносить плоды участникам точно будет еще не один год.