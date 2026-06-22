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Новая серия "В понедельник дойдет до Лукашенко": что скрывалось за рекламой "деньги в долг"?
Автор:Редакция news.by
В новой серии проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко" будет рассмотрено видеообращение в адрес Президента Беларуси от родителей и родственников обвиняемых в мошенничестве.
Под видом финансовой компании организованная группа из 13 человек обманывала белорусов: предлагала деньги в долг без справок и поручителей.
Им вынесен обвинительный приговор. Но родители обвиняемых уверены, что их дети невиновны.
"Деньги в долг!" - что скрывалось за броской рекламой? Кто оказался втянут в схему и преступна ли она: что говорит закон?
Новый выпуск проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко" смотрите 22 июня на "Беларусь 1".