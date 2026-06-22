Новая серия "В понедельник дойдет до Лукашенко": что скрывалось за рекламой "деньги в долг"?

В новой серии проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко" будет рассмотрено видеообращение в адрес Президента Беларуси от родителей и родственников обвиняемых в мошенничестве.

Под видом финансовой компании организованная группа из 13 человек обманывала белорусов: предлагала деньги в долг без справок и поручителей.

Им вынесен обвинительный приговор. Но родители обвиняемых уверены, что их дети невиновны.

"Деньги в долг!" - что скрывалось за броской рекламой? Кто оказался втянут в схему и преступна ли она: что говорит закон?