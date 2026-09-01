Новая школа в Прилуках встречает первых учеников

Подарками и долгожданными новосельями Беларусь отмечает 1 сентября День знаний. Для жителей агрогородка Прилуки Минского района этот праздник особый. Свои двери там впервые открыла современная школа с IT-уклоном.

Новая школа - это настоящий образовательный и инновационный кластер с упором на IT и техническое творчество. Внутри оборудовали и STEM-классы, будут обучать управлять беспилотниками.

Большой упор будет и на спорт. Помимо классического стадиона с воркаут-площадкой, здесь откроется ФОК с множеством секций: от плавания до фитнеса.

"Школа очень перспективная. У нее много IT-классов", - отметил директор Прилукской СШ № 2 Евгений Сенькевич.

В 2026 году за парты Минской области сели больше 230 тыс. школьников (это на 5 тыс. больше, чем в 2025-м).