Новая скульптура "Имя ей - женщина" появится в Дзержинске

Совсем скоро в Дзержинске появится новый знаковый монумент, посвященный Году белорусской женщины.

Символ красоты в 3 метра ростом расположится возле здания городского райисполкома. Уже готов эскиз скульптуры и выведены пропорции будущего монумента в мягком материале. Сейчас мастерам необходимо снять форму и перевести все в бронзу.

Новую скульптуру откроют к областному фестивалю тружеников села "Дожинки", который пройдет 19 сентября.