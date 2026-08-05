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Новая скульптура "Имя ей - женщина" появится в Дзержинске

Совсем скоро в Дзержинске появится новый знаковый монумент, посвященный Году белорусской женщины.

Символ красоты в 3 метра ростом расположится возле здания городского райисполкома. Уже готов эскиз скульптуры и выведены пропорции будущего монумента в мягком материале. Сейчас мастерам необходимо снять форму и перевести все в бронзу.

Новую скульптуру откроют к областному фестивалю тружеников села "Дожинки", который пройдет 19 сентября.

Разделы:

Общество

Теги:

ДожинкиГод белорусской женщины
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