В стране, где избыток воды, люди не должны пить из "болота" - так Президент Беларуси отреагировал на жалобы жителей Сморгони в ходе рабочей поездки в Гродненскую область.

История началась еще в январе: люди массово жаловались на некачественную воду. При этом работает новая станция обезжелезивания.

Проблема качества воды в Сморгони

Почему люди жалуются, что они здесь пьют воду из "болота"? Это недопустимо. Об этом говорил Президент в ходе рабочей поездки в Гродненскую область. Проблема назревала давно: жители еще с января жаловались на запах и примеси в воде. По прошествии времени ситуация с холодной водой стала лучше, чего не скажешь о горячей.

Денис Голдыцкий

Денис Голдыцкий, зампредседателя Сморгонского райисполкома:

"На данный момент качество холодной воды удалось немного стабилизировать. Она уже в большинстве своем отвечает качеству. Однако появились проблемы с горячей водой. На этом фоне принимаются все необходимые меры: промываются все трубы, что позволяет немного улучшить качество воды. Данный вопрос находится на контроле, взяты необходимые анализы, и сейчас мы ждем результатов от Национальной академии наук".

В конце декабря на водозаборе "Корени" заработала новая станция обезжелезивания. Но вот парадокс: на выходе вода идеально чистая, но, проходя по старым трубам, которые не менялись десятилетиями, она вымывает из них отложения. Поэтому вода из крана сначала прозрачная, а через пару часов желтеет и дает осадок.

Алексей Стурлис

Алексей Стурлис, директор Сморгонского ЖКХ:

"У нас своя аккредитованная лаборатория, которая в постоянном режиме производит мониторинг и лабораторный контроль. С момента запуска выходящую воду мы постоянно мониторили, и станция работала без сбоев. Содержание железа находится в пределах менее 0,1 мг/дм³, что соответствует гигиеническому нормативу и даже ниже предела определения лаборатории. Поэтому мы утверждаем, что вода выходит идеального качества".

В Сморгони проблема с водой на контроле на самом высоком уровне. Президент потребовал действий. И это важно: вода - не предмет для компромиссов. Главное - чтобы чистая вода дошла до каждого крана, до каждой квартиры.