Новая веха в кардиохирургии Беларуси: РНПЦ "Кардиология" освоил уникальную методику

Эндоскопическая пластика митрального клапана из мини-доступа в условиях искусственного кровообращения впервые выполнена в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Уникальная операция выполнена 2 сентября по окончании мастер-класса с международным участием "Малоинвазивная кардиохирургия митрального и аортального клапанов" у пациентки с высокой степенью митральной регургитации (обратный ток крови через митральный клапан сердца - прим. БЕЛТА).

Операция выполнена директором хирургической службы Клинического центра Университета Сараево (KCUS) профессором Нермиром Грановым совместно с кардиохирургами РНПЦ "Кардиология". Под контролем эндоскопа хирурги восстановили створки и подклапанные структуры с отличным послеоперационным результатом.

Второй пациентке через межреберный доступ (без повреждения грудины) выполнено эндоскопическое протезирование аортального клапана, что минимизировало болевой синдром и ускорило реабилитацию. Операция прошла успешно, протез функционирует отлично.

Для РНПЦ "Кардиология", которое является ведущим учреждением Беларуси по оказанию кардиологической и кардиохирургической помощи, мастер-класс стал важным шагом в развитии высокотехнологичной медицины. Проведение подобных операций открывает новые возможности для лечения пациентов с клапанными пороками сердца, делая высококвалифицированную помощь еще более доступной и щадящей.

"Международное сотрудничество и обмен опытом с ведущими мировыми специалистами, такими как профессор Гранов, - это ключевой элемент нашей стратегии по внедрению инноваций и повышению качества медицинской помощи. Мы рады, что смогли провести эту историческую операцию на базе нашего центра", - прокомментировали в РНПЦ "Кардиология".